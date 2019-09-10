Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект № 1084, который должен повысить защиту украинцев от ионизирующего излучения при профессиональной деятельности или медицинских обследованиях, пишет Лига.

Проектом предлагается внесение изменений в законы: "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" и о "О добыче и переработке урановых руд".

Целью проекта Закона является гармонизация законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установления единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении. Кроме того, целью проекта является учет требований относительно государственного регулирования вопросов, касающихся обращения с урановыми рудами.

Законопроектом предусматривается:

урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;

урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении;

усовершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

В соответствии с документом запрещается ввоз в Украину, производство и принятие в эксплуатацию:

рентгеновских аппаратов, предназначенных для проведения рентгеноскопии без усилителя рентгеновского изображения;

новых рентгеновских аппаратов без устройства для осуществления автоматизированного контроля экспозиции и дозы (мощности дозы);

аппаратов для дистанционной лучевой терапии с номинальным значением энергии пучка свыше 1 мегаелектронвольт без устройства для проверки основных параметров облучения;

аппаратов в интервенционной радиологии без устройства или функции информирования врача и лиц, выполняющих медицинское облучение, о дозе облучения пациента;

аппаратов в интервенционной радиологии и компьютерных томографов, в том числе оборудование для планирования и выполнения медицинского исследования, без устройства или функции информирования врача и лиц, выполняющих медицинское облучение, о значении параметров режимов работы указанного оборудования в конце медицинского исследования, необходимых для оценки дозы облучения пациента;

новых нерадионуклидных установок и устройств, генерирующих ионизирующее излучение, без устройства для информирования врача о параметрах, необходимых для оценки дозах облучения пациента.

Кроме того, законопроектом установлена доза излучения для стажеров и студентов, которые во время стажировки и обучения работают с источниками ионизирующего излучения. Она не должна превышать 2 милизиверта в год.

Напомним, что Госпродпотребслужбу проинформируют об опасных болезнях или радиации в течение часа.

Также мы писали о том,что Минздрав разрешил устраивать стоматологические кабинеты с рентгеном в жилых домах.