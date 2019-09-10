Несмотря на красный сигнал семафора, водитель автобуса с детьми выехал на железнодорожный переезд.

Как отмечается в сюжете ТСН, автобус на Львовщине чуть не выехал на пути, которыми мчался поезд.

"В салоне в это время было почти два десятка детей. Водитель успел затормозить, но видео нарушения попало в соцсети и изрядно возмутило пользователей. Однако руководство водителя и местные - за мужчину стоят горой", - отмечается в сюжете.

Водители, которые стали свидетелм этого, говорят, что сигналили ему, но тот не обращал внимания.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве водитель умер за рулем движущегося грузовика.

Еще мы писали, что автобус, который попал в смертельное ДТП под Львовом, вез 49 детей из танцевального и музыкального коллективов в Польшу.