В Киеве вечером 10 сентября на Печерске неподалеку офиса президента под землю провалился грузовик.

На Лютеранской улице большая фура оказалась в яме, которая образовалась под брусчаткой, говорится в сюжете ТСН.

Уточняется, что работники водоканала разрывали аварийную трубу, а землю сбрасывали в машину, которую припарковали рядом с ямой. Тормоза автомобиля не выдержали, и он скатился в этот самый котлован.

"Грузовик провалился левым колесом. Образовалась огромная яма! Готовьтесь: не будет воды!" – пишет в группе "Печерский район" в Facebook Валентина Рубан.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на месте коммунальных работ частично провалился грузовик.

А еще мы рассказывали, как в середине августа возле Офиса президента в Киеве провалился асфальт.