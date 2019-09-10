В Киеве загадочно исчезла 18-летняя студентка Марина Ротаенко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"18-летнюю студентку в Киеве ищут уже пятые сутки. Девочка утром ушла из общежития по личным делам и больше не вернулась. Никакой версии, куда могла деться девушка, не имеют ни родители, ни полиция", - говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители уже нашли ее документы.

Как рассказала мать пропавшей девушки, в последний раз они общались 5-го сентября.

"На следующий день девушка телефон не взяла. Телефон был включен, а затем его выключили", - говорит со слезами на глазах женщина.

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