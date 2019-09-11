Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба дал понять, что на своей должности он не намерен педалировать вопрос предоставления Украине Плана действий в отношении членства.

Как сообщает Интерфакс-Украина, это следует из его ответа на вопрос, прозвучавший во вторник в Брюсселе в ходе общения с украинскими журналистами о том, будет ли ставить Украина о переходе к ПДЧ.

"Всему свое время. Сейчас мы говорим о том, чтобы наше сотрудничество с НАТО оставалось динамичным, настроенным, без каких-либо проседаний и было максимально полноформатным. Я лично исповедую очень прагматический подход – я считаю, что и в отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стоять возле дверей и стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами", - пояснил Кулеба свое видение.

При этом он заверил, что "именно такой подход будет продвигать на этой должности". Вице-премьер-министр также сообщил, что в ходе визита в штаб-квартиру НАТО была достигнута договоренность "активизировать работу совместной рабочей группы по военной реформе Украина-НАТО". "Это рамочная группа, в рамках которой существуют подгруппы. Это – основной формат нашего взаимодействия с альянсом. Состоятся заседания, будет проводиться работа, и диалог будет активизирован", - сказал он.

Кулеба стал первым представителем нового правительства, который посетил Брюссель после формирования нового Кабинета министров Украины.

Предыдущее руководство Украины, в частности, пятый президент Петр Порошенко заявлял о необходимости поднять вопрос предоставления ПДЧ Киеву уже на саммите НАТО, который пройдет в Лондоне в декабре этого года.

Напомним, что в ЕС скептически отнеслись к идее о закреплении евроинтеграции в Конституции.

Также мы писали о том, что ожидали от саммита НАТО и почему Украину не приняли в клуб приближенных к альянсу.