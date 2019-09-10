Президент Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность руководителя военной прокуратуры, как об этом сообщала "Страна".

Подтверждением принятого решения стал подписанный документ, который попал в распоряжение издания ZN.ua.

С 2014 года эту должность занимал Анатолий Матиос.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", - сказано в подписанном президентом документе.

Ранее сообщалось, что новый генпрокурор Руслан Рябошапка намеревался взять Чумака своим заместителем.

Еще мы писали, что руководитель "департамента Кононенко-Грановского" Гуцуляк уволился из Генпрокуратуры и забрал отпускные.

Гуцуляк подал декларацию перед увольнением за период с 1 января по 9 сентября 2019 года. Также он подал сообщение о существенных данных в декларации, в котором указал, что 9 сентября он получил на компенсацию за неиспользованную часть отпуска в размере 238137 гривен.