Зеленский определился, кого назначит главным военным прокурором
Президент Владимир Зеленский согласовал назначение народного депутата нескольких созывов Виктора Чумака на должность руководителя военной прокуратуры, как об этом сообщала "Страна".
Подтверждением принятого решения стал подписанный документ, который попал в распоряжение издания ZN.ua.
С 2014 года эту должность занимал Анатолий Матиос.
"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", - сказано в подписанном президентом документе.
Ранее сообщалось, что новый генпрокурор Руслан Рябошапка намеревался взять Чумака своим заместителем.
Еще мы писали, что руководитель "департамента Кононенко-Грановского" Гуцуляк уволился из Генпрокуратуры и забрал отпускные.
Гуцуляк подал декларацию перед увольнением за период с 1 января по 9 сентября 2019 года. Также он подал сообщение о существенных данных в декларации, в котором указал, что 9 сентября он получил на компенсацию за неиспользованную часть отпуска в размере 238137 гривен.