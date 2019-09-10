По случаю Всемирного дня предотвращения суицида, который отмечается 10 сентября, экс-глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун проинструктировала украинцев, как распознать потенциального самоубийцу. Этой теме она посвятила очередной пост на Facebook.

По словам экс-чиновницы, вовремя распознать психические проблемы и обратиться за помощью или помочь кому-то - крайне важное умение. Ведь следствием игнорирования проблем может стать суицид.

В зоне риска находятся люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, пережившие расставание, развод или смерть близкого, больные (в том числе психическими расстройствами). Сильнейшим фактором риска является и попытка совершить суицид в прошлом.

Супрун перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о намерении покончить с собой.

Длительная грусть и перепады настроения.

Внезапное спокойствие после периода депрессии или перепадов настроения.

Изоляция, сознательный выбор одиночества, потеря интереса к деятельности, которая ранее приносила удовольствие.

Изменения личности или во внешности.

Опасное или саморазрушительное поведение (неосторожное управление автомобилем, занятие опасным сексом).

Стремление привести все дела в порядок.

Как отметила Супрун, во многих случаях самоубийство можно предотвратить. И лучший способ это сделать - знать факторы риска и быть внимательным к близким.

Скриншот: Facebook/ ulanasuprun

Ранее "Страна" приводила статистику ВОЗ, согласно которой каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство.

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