Во вторник, 10 сентября 2019, в Купертино руководители и инженеры компании Apple во главе с Тимом Куком презентовали новое поколение своих устройств. Центральным событием высокотехнологичного мероприятия стал показ новых смартфонов IPhone. Их выпустили в двух ценовых категориях - в среднем (IPhone 11) и премиальном (IPhone 11 PRO и IPhone 11 PRO MAX).

iPhone 11:

Фишки

Первой в Apple представили базовую модель - IPhone 11. Ключевой особенностью новинки от предыдущего поколения являются улучшенные камеры - двойная задняя и фронтальная. "Фронталке подвезли" режим замедленной съемки (slow-motion). Себячки, сделанные с помощью этого режима, в Apple предложили называть slofies, по аналогии с selfies.

Задним камерам добавили "ночной режим", позволяющий снимать в темное время суток с усиленным освещением кадра.

Стоимость

Его цена начинается с 699 долларов США (~17 500 гривен). Так как в Украине отсутствуют официальные магазины Apple его будут привозить из-за границы. Либо новинку можно будет купить в соседней России, где цена в "яблочных" торговых точках стартует от 59 990 рублей. Вероятно, в Украине в рознице он появится с наценкой, вскоре после начала официальных продаж, т.е. после 20 сентября.

Другие характеристики

Помимо прочего у новинки усилен аккумулятор и ускорен процессор. Заявляется, что батарея IPhone 11 теперь "держит" на 1 час дольше в сравнении с предыдущим "яблочным" смартфоном - IPhone XR. Процессор новинки А13 Bionic назван "самым быстрым среди смартфонов". IPhone 11 получил устойчивый к падениям с небольшой высоты корпус с пыле и влагозащитой (до 2 метров). 

Также заявляется, что у IPhone 11 более быстрая идентификация по лицу (FaceID) и улучшенная аудиосистема с эффектом "звука вокруг смартфона" и многоканальным звучанием Dolby Atlas.

Новый айфон 11 получил экран в 6,1 дюйма и 6 цветов расцветки корпуса.  

Фото: twitter.com/appleinsider

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max:

Фишки

Флагманским айфоном стал iPhone 11 Pro. Он, как и ожидалось, получил три задних камеры (обычной, телеобъективной и сверхширокоугольной). У каждой - по 12 мегапикселей с новой функцией Deep Fusion. Она делает 9 фото при одном нажатии на кнопку "затвора" и с помощью нейросети (ИИ) выбирает лучший снимок, а затем автоматически повышает его качество.

Корпус смартфона создан из хирургической стали и матовым покрытием, которое, как заявили в ходе презентации в Apple, "невероятно классно ощущается в вашей руке".

Также особенностью является новая батарея. Заявляется, что у iPhone 11 Pro она будет работать на четыре часа дольше айфона предыдущего поколения - iPhone XS. У iPhone 11 Pro Max заявляется +5 часов.

Стоимость 

Цена модели Pro в официальных магазинах Apple стартует $999 (в официальных "яблочных магазинах" в России - от 89 990 рублей). Модель Pro Max стартует с $1099. Они также поступят в продажу с 20 сентября 2019.

Другие характеристики

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили экран с цветодиодной OLED-панелью c улучшенной цветопередачей. Его назвали Super Retina XDR. Заяляется, что он расходует меньше энергии.

iPhone 11 Pro получил экран 5,8 дюйма с разрешением 2436х1125, а модель Pro Max - 6,5 дюйма с 2688х1242. Оба экрана выпущены с плотностью пикселей 452, что является самой большой из всех ранее созданных Apple.

Фото: twitter.com/appleinsider

Видео: youtube.com/Apple

Новая операционная система IOS 13 выйдет 19 сентября, за день до начала продаж новых айфонов. IPad OS выйдет 30 сентября.

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