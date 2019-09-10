В ближайший день погоду в Европе и Украине будут определять два мощных антициклона с востока и запада, которые принесут сухую малооблачную погоду. Об этом пишет на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Огромная часть Европы будет греться на осеннем солнце. Исключение составят Великобритания, страны Скандинавии и местами Средиземноморье, где будут гулять дожди и ветры.

Фото: Facebook/ tala.didenko

В Украине кроме сухой погоды ожидается комфортная температура воздуха. В течение дня воздух прогреется до + 25... + 29 градусов.

В Киеве сложатся идеальные для прогулок условия: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары. Ясно, сухо, +27 градусов.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

Как обещает Диденко, теплый воздух задержится в Украине до выходных, а в субботу и воскресенье пройдут дожди и похолодает. Хотя в восточном регионе, на юге и в большинстве центральных областей на выходных еще будет тепло.

О похолодании в конце недели предупреждал и Украинский гидрометцентр.

Ранее "Страна" приводила прогноз на весь сентябрь. Ожидается, что он на 1-1,5 градуса будет теплее, чем раньше.