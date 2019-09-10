В Верховную Раду 10 сентября пришла народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко и принялась внимательно изучать телефон, закинув на стол босые ноги.

Фото политика в этой позе опубликовала журналистка Марьяна Пьецух на своем Facebook, но его автором указан Ян Доброносов.

На снимке Савченко запечатлена в строгом костюме. Рядом с ней сиротливо стоит пластиковый стакан с водой и лежит пачка сигарет.



Фото: Facebook/ tsvibak

Опубликовавшая колоритный снимок Пьецух предположила, что Савченко в парламент привела зависимость от власти.

"Бывших не бывает, стены Рады вызывают зависимость", - написала журналистка.

Напомним, "Страна" сообщала, что Савченко заходила в мужской туалет Рады, приспособленный под курилку. Мы предположили, что в парламент Савченко пришла потому, что сегодня на телеканале Zik стартовал проект "Политический комментатор", в рамках которого экс-нардеп комментирует для зрителей заседание Рады.

Мы также писали, что Савченко официально получила статус безработного и зарегистрировалась в Центре занятости.