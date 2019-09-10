Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

Об этом сообщает в Facebook Офис президента.

Отмечается, что в Офисе президента Зеленский и высшее руководство страны обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также речь шла об энергетической сфере. Напоминается, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.

Судя по фото, встреча прошла в довольно неформальной обстановке, "без галстуков".

Фото: facebook.com

Информация о встрече Зеленского с олигархом, которому приписывают большое влияние на президента, вызвала массу комментариев в сети.

"В офисе Зеленского, похоже, окончательно победила концепция "не стесняемся". Публичный отчет о встрече президента, главы ОП, премьера и министра энергетики с Игорем Валериевичем - это сильно. И в программах расследований показать нечего", - написал журналист Сергей Щербина в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что в США недовольны Игорем Коломойским. Еще в июне адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прямо потребовал, чтобы президент Зеленский удалил от себя "криминального олигарха". Однако, судя по назначениям Зе, влияние Коломойского на его окружение только усиливается.

Также чиатйте о том, что Коломойский рассказал, как обсуждал с Зеленским объявление дефолта.