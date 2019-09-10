Самая молодая миллиардерша мира, 22-летняя Кайли Дженнер, которая приходится младшей сестрой Ким Кардашьян, поделилась кадром из фотосессии для журнала Playboy. Снимок модель и бизнесвумен опубликовала в своем Instagram.

На фото Дженнер и ее бойфренд, чернокожий рэпер Трэвис Скотт, сливаются в объятиях на фоне буйной зелени. При этом на Скотте надеты только джинсы, а на его девушке - шляпа.

Фото: Instagram/ kyliejenner

Модель подписала снимок с эротическим подтекстом: "Когда Хьюстон встречается с Лос-Анджелесом".

За 4 часа с момента публикации фото собрало 8,9 миллиона лайков. А в комментариях отметились многочисленные селебрити, в том числе сестра Кайли Хлои Кардашьян и официальный аккаунт Pornhub.

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