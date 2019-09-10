Сотрудники прокуратуры города Киева совместно со столичным теруправлением ГБР и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины разоблачили во взяточничестве следователя Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По информации пресс-службы, следователь требовал и получил взятку в размере 35 000 грн за возвращение техпаспорта на мотоцикл. Мотоцикл ранее был изъят в рамках уголовного дела об изготовлении и использовании поддельного документа, которое расследовал взяточник.

Следователя задержали сразу после получения им денег. Взятку нашли в его служебном кабинете на улице Московской.

Уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом). Наказание за это правонарушение предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и трехлетним запретом занимать госдолжности.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, задержанному следователю Андрею Б. всего 22 года. Он только в прошлом году выпустился из Академии МВД и менее года проработал следователем на Печерске.

Стоит отметить, что в Печерском УП это далеко не первое задержание на подобном виде "бизнеса", когда сотрудники изымают транспортное средство или документы, а потом возвращают их за определенную мзду.

Недавно в Печерский суд был направлен обвинительный акт в отношении двух оперуполномоченных Печерского УП, которые также требовали деньги за выдачу справки по похожему делу о якобы подделке документов на машину. Самое интересное, что эти опера продолжают работать в Печерском УП.

В МВД утверждают, что не могут их уволить, так как вина не доказана в суде, а срок отстранения от должности прошел и не был продлен судом.

Сегодня "Страна" рассказывала о том, что заместитель председателя Госархива Игорь Бондарчук за получение взятки в 10 000 долларов отделался штрафом в пять раз меньше.

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