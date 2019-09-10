Украинская певица Ани Лорак сфотографировалась вместе с российским коллегой Сергеем Лазаревым в роскошном золотом интерьере.

Снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото певица предстала в элегантном алом комбинезоне с глубоким вырезом на груди. Лазарев, одетый в сдержанной расцветки, но эффектный костюм, обнимает Лорак за талию.

Фото: Instagram/ anilorak

Снимок певица подписала: "Всегда радостно встретить дорогого друга". Хотя, нужно отметить, оба артиста не выглядят особо радостными.

В комментариях отметился композитор Игорь Крутой, коротко высказавшийся: "Порода!"



Скриншот: Instagram/ anilorak

Один из подписчиков под псевдонимом llazarevlorak поинтересовался у артистов: "Когда ж вы уже наконец то поженитесь?"

Украинская певица, судя по всему, в последнее время неравнодушна к алому цвету. "Страна" недавно публиковала ее фото в ярко-красных перчатках.

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