Украинская певица Ани Лорак опубликовала грустное фото с российским певцом Сергеем Лазаревым
Украинская певица Ани Лорак сфотографировалась вместе с российским коллегой Сергеем Лазаревым в роскошном золотом интерьере.
Снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото певица предстала в элегантном алом комбинезоне с глубоким вырезом на груди. Лазарев, одетый в сдержанной расцветки, но эффектный костюм, обнимает Лорак за талию.
Фото: Instagram/ anilorak
Снимок певица подписала: "Всегда радостно встретить дорогого друга". Хотя, нужно отметить, оба артиста не выглядят особо радостными.
В комментариях отметился композитор Игорь Крутой, коротко высказавшийся: "Порода!"
Скриншот: Instagram/ anilorak
Один из подписчиков под псевдонимом llazarevlorak поинтересовался у артистов: "Когда ж вы уже наконец то поженитесь?"
Украинская певица, судя по всему, в последнее время неравнодушна к алому цвету. "Страна" недавно публиковала ее фото в ярко-красных перчатках.
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