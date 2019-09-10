Во вторник на межбанке весь день казначеи жаловались на отсутствие спроса и отмечали все новые рекорды стоимости гривни, однако ближе к завершению торгов на рынке появился таинственный покупатель, развернувший курс.

Об этом пишет Ubr.ua.

"Уже на старте торгов котировки просели до 24,88 грн./$. Этот уровень вышел защищать Нацбанк – выкупил свои традиционные $20 млн. Но курс на фоне повышенного предложения откатывался глубже. На пике котировки опускались до 24,82-24,84 грн./$. Однако ближе концу дня курс резко подскочил до 25,01-25,05 грн./$", – рассказал о ходе торгов на межбанке начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Кто именно спровоцировал курсовой разворот – единой гипотезы у банкиров не нашлось. Одни винили в повышенном спросе спекулянтов, которые воспользовались узким рынком, чтобы раскачать рынок. Другие пеняли на сделки Citibank, который активно продавал клиентскую валюту в течение дня, а под конец вышел с покупкой.

"Сегодняшняя разнонаправленная курсовая динамика обусловлена утренним перевесом предложения, которое оперативно и активно откупал регулятор и постепенно присоединившиеся к нему покупатели "дешевого" доллара, отреагировавшие на проседание курса ниже 24,9 грн./$. В результате тренд развернулся. Но официальный курс НБУ на завтра (24,88 грн./$) обновил 38-месячный минимум", отметил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок на вечерний курсовой откат практически не отреагировал. Средняя цена продажи доллара населению в банковских кассах к концу дня составила 25,05-25,15 грн./$. Хотя в небанковских обменниках "американца" можно было приобрести по 24,94 грн./$. Выкупали валюту у населения в среднем по 24,80-24,90 грн./$.

Практически не менялись в ходе дня и котировки на черном рынке. В среднем тут торговали долларом по 24,97-24,05 грн./$, а покупали американскую валюту в диапазоне 24,86-24,92 грн./$.

Фото: ubr.ua

Не отличаются однозначностью и прогнозы банкиров относительно завтрашнего дня. Куринной полагает, что торги будут проходить в диапазоне 24,90-25,00 грн./$. А финансовый аналитик Василий Невмержицкий не исключил роста котировок выше уровня 25,0 грн./$.

"Сегодня Минифин выставил на торги несколько выпусков ОВГЗ. На три гривневых установил традиционный лимит общим объемом 3 млрд грн. Но торговал и валютными бумагами. Вполне вероятно, что для расчета по ним завтра на межбанке появится дополнительный спрос на валюту", – резюмировал он.

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