Украинская певица Maruv после третьего выпуска "Танцев со звездами" опубликовала фото своего выступления в интересных ракурсах. Снимки появились в Instagram артистки.

На фото Maruv предстает со своим партнером Jay и в окружении подтанцовки.

Фото: Instagram/ maruvofficial

В подписи к фото певица поблагодарила фанов за поддержку и пообещала побаловать их в следующем выпуске танцевального шоу.

"Спасибо всем, что поддержали нашу пару на этом эфире "Танцев со звездами". Мы с Jay приготовили еще столько много всего интересного, а самый сок приберегли на самый конец", - написала поп-звезда.

Также Maruv опубликовала фото эпизода шоу, когда она подошла к судье Екатерине Кухар за подарком - книгой. На этом снимке верхняя часть ног певицы видна во всей красе.

Фото: Instagram/ maruvofficial

Напомним, "Страна" делала подробный обзор третьего прямого эфира шоу "Танцы со звездами" на 1+1.

Мы также показывали фото с концерта Maruv, на которых она предстала в образе полицейского, затянутого в облегающее трико.