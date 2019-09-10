В "Слуге народа" полагают, что Верховная Рада Украины может рассмотреть представление президента на досрочное прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на главу фракции Александра Корниенко пишет "Интерфакс-Украина".

"Это дело не завтрашнее. Возможно, на этой неделе (представление – Ред.) будет вынесено в зал. Возможно, нет", - сказал Корниенко.

Когда решение об увольнении членов ЦИК будет опубликовано, три дня дается фракциям парламента на то, чтобы предложить президенту свои кандидатуры на освободившиеся должности. Корниенко добавил, что поэтому, если на этой неделе за решение проголосуют в четверг, 12 сентября, то в пятницу оно будет опубликовано. Тогда фракции смогут подавать кандидатуры до 18 числа.

Напомним, Комитет Рады по вопросам госстроительства на заседании в среду рассмотрит проект представления президента на досрочное прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

Также мы писали, что в конце июля председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК.