Украинская поп-звезда Светлана Лобода поздравила актера, певца и бывшего кавээнщика Александра Ревву, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, совместным снимком. Фото она опубликовала в своем Instagram.

На фото именинник и Лобода предстают в черных нарядах, причем на певице надето радикальное мини.

В подписи к снимку Лобода охарактеризовала Ревву как самого красивого мужчину на свете.

"Мой дружочек!! Как сильно радуюсь я нашему сегодня, обожаю тебя и всю вашу прекрасную семью! Будь здоров и счастлив, самый красивый мужчина на свете! Ты потрясающий светлый и добрый, таких больше нет", - эмоционально призналась в своих чувствах певица.

Фото: Instagram/ lobodaofficial

На поздравление откликнулись сам Ревва и его жена Анжелика. Адресат послания поблагодарил коллегу: "Света! Спасибо, дорогая!!!" А Анжелика даже назвала Лободу любимой: "Спасибо, любимая!!!!"

Скриншот: Instagram/ lobodaofficial

Ранее "Страна" публиковала фотосессию Лободы с чемоданом.

Мы также рассказывали, как глава Офиса президента Андрей Богдан танцевал под живое выступление Артура Пирожкова в киевском клубе.