Певица Лобода опубликовала фото с самым красивым мужчиной на свете
Украинская поп-звезда Светлана Лобода поздравила актера, певца и бывшего кавээнщика Александра Ревву, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, совместным снимком. Фото она опубликовала в своем Instagram.
На фото именинник и Лобода предстают в черных нарядах, причем на певице надето радикальное мини.
В подписи к снимку Лобода охарактеризовала Ревву как самого красивого мужчину на свете.
"Мой дружочек!! Как сильно радуюсь я нашему сегодня, обожаю тебя и всю вашу прекрасную семью! Будь здоров и счастлив, самый красивый мужчина на свете! Ты потрясающий светлый и добрый, таких больше нет", - эмоционально призналась в своих чувствах певица.
Фото: Instagram/ lobodaofficial
На поздравление откликнулись сам Ревва и его жена Анжелика. Адресат послания поблагодарил коллегу: "Света! Спасибо, дорогая!!!" А Анжелика даже назвала Лободу любимой: "Спасибо, любимая!!!!"
Скриншот: Instagram/ lobodaofficial
Ранее "Страна" публиковала фотосессию Лободы с чемоданом.
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