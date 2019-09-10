Депутат по мажоритарному округу №25 от партии "Слуга народа" Максим Бужанский недоволен законопроектом № 1062 о полупроводниковых изделиях, который был инициирован его однопартийцами и принят в первом чтении 10 сентября. Об этом он написал в Facebook.

"Я лоялен фракции, президенту, ни в чем не разочаровался, и не откажусь ни от одного своего слова. Но. Еще пару лоббистских законопроектов, а-ля микросхемы и полупроводники, и будет очень сложно заставить избирателя вспомнить, в какой именно момент мы обещали ему заняться полупроводниками в первую очередь. Гигантский властный ресурс нельзя тратить на ерунду. Под крики, что нам не хватает времени", - написал Бужанский.

Скриншот: Facebook/ Max Buzhanskiy

Отметим, на заседании Верховной Рады 10 сентября в первом чтении за законопроект №1062 проголосовали 333 народных депутата. Документ направлен на выполнение обязательств Украины в сфере евроинтеграции (в части согласования требований украинского законодательства относительно охраны прав на компоновку интегральных микросхем с правом Европейского союза).

Проект закона предлагает новые правила охраны прав интеллектуальной собственности на полупроводниковые изделия, к которым относятся интегральные микросхемы, светодиоды, транзисторы и т.п. Документ предполагает, что право на эксклюзивное коммерческое использование микросхем будет длиться 10 лет (с момента первого их использования).

Напомним, "Страна" писала о том, что приняла Рада на заседании 10 сентября.

Также мы писали, что Рада решила ограничить единоличную отмену депутатом уже принятого решения.