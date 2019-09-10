Глава Офиса президента Андрей Богдан решил вспомнить свою нашумевшую поездку в Сен-Тропе на День независимости Украины и поделился фотографией с элитного курорта. Снимок чиновник сам вывесил на странице в Facebook.

На фото Богдан запечатлен в кафе. На нем надеты наручники, а к его голове приставляет пистолет жандарм. При этом чиновник задорно хохочет.

Фото: Facebook

В посте с фото Богдан признался, что на курорте в 20-х числах августа также были министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.

"А еще в Сен-Тропе ездил Аваков, изучал оперативную обстановку.

И Баканов тоже был", - признался Богдан.

Скриншот: Facebook

Напомним, из-за поездки на свадьбу в Сен-Тропе Богдан пропустил торжества в честь 24 августа, что вызвало возмущение в обществе.

"Страна" рассказывал и показывала, с каким размахом гулял глава Офиса президента на Лазурном берегу Франции.

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