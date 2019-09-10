На заседании во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла за основу законопроект №1043, который предусматривает ограничения для нардепов в регистрации проектов постановление об отмене принятого ранее решения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За указанный проект закона в первом чтении поддержали 234 народных депутата. Теперь его должны рассмотреть во втором чтении.

Уточняется, что сейчас народные депутаты могут инициировать отмену принятого ранее решения. В случае принятия закона, один депутат не сможет регистрировать соответствующий проект постановления, это смогут делать не менее 150 народных депутатов.

Также законопроектом предлагается закрепить в регламенте Верховной Рады, что при рассмотрении проекта закона во втором чтении, чтобы перейти к обсуждению как поддержанных комитетом, так и отклоненных поправок, необходимо будет процедурное решение парламента – 150 голосов. Согласно действующей процедуре один народный депутат может настоять на рассмотрении поправки.

Напомним, "Страна" разбиралась, что сегодня приняла Рада: импичмент президента, реформу прокуратуры и еще 11 законопроектов.

Также мы писали о том, что Рада поддержала законопроект о введении контрактной госслужбы.