Президент США уволил советника Джона Болтона, который только вернулся из Киева
Президент США уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона, который в конце августа приезжал в Киев, где разъяснил руководству украинского государства опасность китайской эксплуатации.
"Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал в Твиттере Дональд Трамп.
"Я просил Джона об отставке, о которой он попросил меня сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", добавил президент США.
(новость дополняется)
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!