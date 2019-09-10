Президент США уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона, который в конце августа приезжал в Киев, где разъяснил руководству украинского государства опасность китайской эксплуатации.

"Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку", - написал в Твиттере Дональд Трамп.

"Я просил Джона об отставке, о которой он попросил меня сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", добавил президент США.

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