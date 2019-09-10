"Ленинград", Noize MC, Гречка, Найк и другие звезды выпустили альбом в честь иконы советского андеграунда Егора Летова. Видео
В честь 55-го дня рождения поэта, музыканта и художника Егора Летова российские и белорусские группы и артисты записали полуторачасовой трибьют-альбом. Запись стала доступна на YouTube 10 сентября.
Альбом называется "Без меня". В трек-лист вошли 27 кавер-версий известных песен группы Летова "Гражданская оборона".
Видео: YouTube/ Doomer
Хиты Летова исполнили представители русского рока 1990-х и начала 2000-х: Найк Борзов, "Наив", "Ленинград", Animal ДжаZ, Билли Новик. Поучаствовали в проекте и звезды 2010-х: "Громыка", Нейромонах Феофан, RSAC, Ploho, Grechka и другие.
Фото: express-novosti.ru
Егор Летов, которого называют крестным отцом русского панк-рока и одним из лучших рок-поэтов, умер в 2008 году в возрасте 43 лет.
Напомним, летом британцы Massive Attack выпустили кавер песни Егора Летова "Все идет по плану".
Как сообщала "Страна", сегодня также вышла новая песня Pianoбой "Первая леди".