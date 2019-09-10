В честь 55-го дня рождения поэта, музыканта и художника Егора Летова российские и белорусские группы и артисты записали полуторачасовой трибьют-альбом. Запись стала доступна на YouTube 10 сентября.

Альбом называется "Без меня". В трек-лист вошли 27 кавер-версий известных песен группы Летова "Гражданская оборона".

Видео: YouTube/  Doomer

Хиты Летова исполнили представители русского рока 1990-х и начала 2000-х: Найк Борзов, "Наив", "Ленинград", Animal ДжаZ, Билли Новик. Поучаствовали в проекте и звезды 2010-х: "Громыка", Нейромонах Феофан, RSAC, Ploho, Grechka и другие.

Фото: express-novosti.ru

Егор Летов, которого называют крестным отцом русского панк-рока и одним из лучших рок-поэтов, умер в 2008 году в возрасте 43 лет.

Напомним, летом британцы Massive Attack выпустили кавер песни Егора Летова "Все идет по плану"

Как сообщала "Страна", сегодня также вышла новая песня Pianoбой "Первая леди".

 

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