Япония планирует сбросить в океан загрязненную радиацией воду, которую использовали для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима". Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что окончательного вопроса по данному решению не принято, однако к 2022 году место в резервуарах, где хранится эта вода закончится. Поэтому министр охраны окружающей среды Японии сообщил о возможной необходимости сбросить в океан загрязненную воду.

Против этой идеи высказались рыбаки. Однако ученые со своей стороны говорят о низком риске для здоровья людей и животных от сброса радиоактивной воды в океан.

Отмечается, что с 2011 года, когда на АЭС произошла крупнейшая авария, около 200 тонн радиоактивной воды выкачивалось из поврежденных зданий реактора каждый день. Большинство радиоактивных изотопов были удалены с помощью сложного процесса фильтрации. Но один изотоп, тритий, не может быть ликвидирован, поэтому вода хранится в огромных резервуарах.

Напомним, в 2017 году в Японии подозревали, что на "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды.

Также мы писали, что в Токио не могли придумать, куда деть радиоактивную почву с АЭС "Фукусима-1".