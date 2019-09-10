Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер был доставлен в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду на скорой, зарегистрированной в Швейцарии.

Носилки были покрыты чехлом, чтобы никто не мог увидеть, в каком состоянии он находится, сообщает Echo.msk.

Французская газета "Паризьен" в свою очередь сообщает, что бывшему гонщику проведут операцию по инъекции стволовых клеток для предотвращения развития воспалительного процесса.

Это уже третья подобная процедура за этот год. Первые две были сделаны весной. Предполагается, что Михаэль Шумахер покинет клинику уже завтра.

Напомним, что Михаэль Шумахер получил травму головы 6 лет назад, катаясь на лыжах. С того времени приходится лишь довольствоваться слухами о состоянии его здоровья.

В январе семья семикратного чемпиона "Формулы-1" накануне его 50-летия заверила, что гонщик в хороших руках, и призвала с пониманием отнестись к желанию родных не разглашать информацию о состоянии его здоровья.

Ранее мы писали, что выздоравливающий Михаэль Шумахер смотрел гонку вместе с главой FIA Жаном Тодтом.

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