"Громадське ТВ" осудило высказывания своего журналиста Богдана Кутепова, который ранее призвал избивать журналистов "Страны" и ряда других СМИ. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте "Гродмадского ТВ".

"ОО "Громадське ТВ" осуждает любые проявления и призывы к насилию, как и любые высказывания, унижающие людей. Организация осуждает публичные высказывания журналиста Богдана Кутепова в социальных сетях в адрес журналистов, работавших на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко и считает их недопустимыми", - сказано в заявлении.

Уточняется, что высказывания Кутепова противоречат ценностям организации, среди которых доверие, профессионализм, ответственность и человечность.

"ОО "Громадське ТВ" системно защищает свободу и право журналистов выполнять свои профессиональные обязанности, и будет это делать в дальнейшем. В связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 сентября сотрудник "Громадского" Кутепов у себя в Facebook заявил, что журналисты сами должны вычищать из своей среды неправильных (с точки зрения Кутепова) журналистов, чтобы не было "визга" о гонениях на свободу слова.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз@ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа - беспощадно пиз@ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.

Кроме того, в комментариях Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции Сенцова и Кольченко.

Ранее мы писали, что из фракций "Слуги народа" и "Голоса" предложили создать Временную следственную комиссию, чтобы расследовать "пророссийскую направленность" телеканалов NewsOne, 112 и Zik.

Также мы сообщали, что на первом же заседании Комитета по свободе слова пресс-служба Рады предложила ограничить доступ журналистов в парламент.