Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями руководителя Офиса президента. Соответствующие указы под №675 / 2019 и №676 / 2019 появились на сайте президента.

Андрей Смирнов родился в 1981 году, изучал право в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Он известный в Украине адвокат и депутат Днепропетровского областного совета.

Андрей Смирнов был адвокатом многих людей, которых преследовали во времена Петра Порошенко. Он был адвокатом главреда "Страны" Игоря Гужвы, экс-руководителя фракции Партии Регионов Александра Ефремова и многих других.

Андрей Смирнов. Фото: Facebook/ andriysmyrnov

Игорь Жовква родился в 1979 году. Он кандидат политических наук. Работал руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Украины.

Игорь Жовква. Фото: my.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада приняла за основу законопроект Зеленского, который разгрузит Антикорсуд от трех тысяч дел.

Мі также писали, что президент назначил главой Ровенской области КМС по борьбе Виталия Коваля.