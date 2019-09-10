Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который предлагает ввести возможность прохождения государственной службы по контракту. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За законопроект проголосовали 273 народных депутата.

В пояснительной записке к документу говорится, что он ограничит действие законодательства о госслужбе, упростит порядок принятия на госслужбу и освобождения от нее, повысит ответственность госслужащих за результаты своей работы. Также он устранит лишние промежуточные органы обжалования и даст возможность работать на госслужбе по контракту. При этом проект устраняет избыточное регулирование указанных общественных отношений, а соответствующие полномочия делегирует Кабинету министров.

Кроме того, законопроект предусматривает назначение государственного секретаря министерства, госсекретаря Кабмина и его заместителей правительством сроком на пять лет с правом повторного назначения, но без представления Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, как это было ранее.

Руководитель центрального органа исполнительной власти также назначается на должность правительством из кандидатур, которые вносит Комиссия высшего корпуса госслужбы на основании конкурсной процедуры.

Что касается нововведения с контрактами, то согласно документу решение о том, можно ли отнести ту или иную должность к контрактным, будет принимать субъект назначения или руководитель органа до проведения конкурса. Срок действия контракта не может составлять менее одного и более пяти лет.

Что касается оплаты труда, то из зарплаты госслужащего предлагается исключить такие составляющие, как надбавки за ранг, выплаты за дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего, выплаты по дополнительную нагрузку в связи с выполнением обязанностей по вакантной должности.

В соответствии с документом, одним из оснований для прекращения госслужбы является наличие у госслужащего гражданства иностранного государства, а не только приобретения гражданства иностранного государства во время прохождения государственной службы, как это было ранее.

Также законопроект устанавливает норму, по которой в случае увольнения госслужащих в период их временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске датой фактического увольнения становится выход из отпуска или первый рабочий день после больничного.

Кроме того, определено, что субъект назначения может принять решение о прекращении работы госслужащего категории "А" по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти в течение года с момента назначения такого министра или руководителя центрального органа исполнительной власти. В случае такого прекращения госслужбы сотруднику выплачивается выходное пособие в размере шести установленных должностных окладов.

В случае принятия этого законопроекта Кабмин и министерства в двухмесячный срок должны пересмотреть и привести свои нормативно-правовых актов в соответствие с документом.

Закон "О государственной службе" не будет распространяться на руководителя постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом и его заместителей.

Авторами документа выступили депутаты от фракции "Слуга народа", в том числе Денис Малюська, Владислав Криклий и Алексей Оржель, ставшие министрами юстиции, инфраструктуры, экологии и защиты окружающей среды соответственно.

Как сообщала "Страна", сегодня Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о перезапуске Генпрокуратуры.

Также парламент принял за основу законопроект об электронных чеках.