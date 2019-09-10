Во вторник, 10 сентября, в мужском туалете Верховной Рады была замечена экс-нардеп Надежда Савченко. Об этом в Facebook написал журналист "Страны" Денис Рафальский.

"В мужском туалете Рады, превращенном в курилку, курящие барышни не редкость. Но точно не ждал увидеть в нем Надежду Савченко с сигаретой. Ее спрашивали, что она делает в парламенте. Пришла, говорит, глянуть с балкона. Мужики-фотографы пускали дым, глядя искоса. Кстати, у нас же теперь гендерное равенство, и женщинам курить в мужских уборных можно. А мужчинам в женских? Или как при старом режиме харассмент и всё такое?" - написал Рафальский.

Очевидно, в Верховную Раду Савченко, которая не прошла в парламент, пришла по той причине, что сегодня на телеканале Zik стартовал проект "Политический комментатор", в рамках которого экс-нардеп комментирует для зрителей заседание Рады.

Скриншот: Facebook/ Денис Рафальский

Напомним, Надежда Савченко стала на учет в Центре занятости.

Также мы писали, что появились фото с отдыха проигравшей выборы Надежды Савченко на Балтике в зеленом платье.