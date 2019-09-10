Киевский городской совет планирует ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию на период инвентаризации. Соответствующий проект решения опубликован 10 сентября на сайте Киевсовета.

Документ предусматривает проведение до 31 декабря инвентаризации на территории столицы объектов нового строительства и реконструкции с изменением внешних параметров. Результаты инвентаризации будут обнародованы на портале Центра мониторинга застройки Киева.

На время проведения описи планируется установить мораторий на подготовительные и строительные работы.

На период действия моратория запрещается:

Департаменту градостроительства и архитектуры предоставлять градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов строительства;

КГГА и структурным подразделениям, коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям выдавать какие-либо разрешения на строительство;

Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля регистрировать сообщения о начале подготовительных работ или строительства, о готовности объекта к эксплуатации, а также разрешения на выполнение строительных работ.

Действие моратория не будет распространяться на случаи нового строительства или реконструкции объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, аварийных объектов, а также строящихся или реконструируемых по заказу органов госвласти или местного самоуправления на землях государственной или коммунальной собственности.

Сейчас проект решения находится на рассмотрении комиссии.

Ранее "Страна" сообщала о разрешении судом Киева на обыск КГГА из-за растраты на строительстве Большой Окружной.

Также мы рассказывали о начале подготовки в Киеве к строительству метро от Сырца на Виноградарь.