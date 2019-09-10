Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 5 копеек до 25,015 грн/$1 с 24,9625 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,00-25,03 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 11 сентября официальный курс 24,882279 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 сентября укрепился до 24,8577 грн/$1 с 25,0363 грн/$1.

Также Нацбанк укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 11 сентября на 14 копеек до 24,882279 грн/$1 по сравнению с 25,026567 грн/$1 на 10 сентября 2019 года.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходило с долларом в обменках и банках.

Также мы писали о том, что курс доллара упал ниже 25 гривен из-за экспортеров и завтра может снова опуститься.