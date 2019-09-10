Комитет Рады по вопросам госстроительства на заседании в среду рассмотрит проект представления президента на досрочное прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

Такое представление уже подано в аппарат парламента, и в ближайшее время будет зарегистрировано, сообщил "Стране" источник в комитете.

Сам проект, как ожидается, будет вынесен на голосование в Верховной Раде в четверг, 12 сентября.

Согласно Закону о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава (то есть в 300 депутатов). Закон предписывает, что фракции не позднее следующего дня должны будут подать президенту свои кандидатуры на должности новых членов ЦИК. А потом президенту дается еще 3 дня на внесение кандидатур в Раду.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе будет сформирована новая Центральная избирательная комиссия", - сообщил "Стране" собеседник.

Отметим, что "Слуга народа" претендует на 11 мест в обновленном ЦИК, два места требует "Оппоплатформа", по одному для "Батькивщины", ЕС, "Голоса" и еще один - от внефракционных нардепов.

В тоже время, по данным наших источников, "Батькивщина" просит для себя 2 места за счет квоты "Слуги народа" (в таком случае у партии Зе будет 10 членов ЦИКа).

Информацию о том, что Зеленский подал представление на смену ЦИК подтвердил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook. "Зеленский решил уволить ВСЕХ членов ЦВК! Ну что, верной дорогой идем, товарищи?", - написал он и опубликовал текст представления.

Фото: facebook.com

Напомним, что в конце июля председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК.

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