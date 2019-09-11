11 сентября НБУ снизил курс доллара еще на 15 копеек - до 24,88 грн по сравнению со вчерашним днем. В обменках доллар утром покупают за 24,93 грн, продают за 24,99 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,70 грн до 24,98 грн и продают от 24,98 грн до 25,5 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 11 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,88 грн, то есть доллар подешевел на 15 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 25,00 грн - покупка и 25,03 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 07:50 средняя покупка 24,93 грн, средняя продажа - 24,99 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,70 грн до 24,98 грн и продажа от 24,98 грн до 25,5 грн. В Приватбанке котировки такие: 24,75 грн - покупка и 25,15 - продажа.

Прогнозы

В сентябре резкого скачка курса доллара не будет. Нижний порог установится в пределах 24,8/25,70 грн.

6 сентября доллар первый раз упал ниже отметки в 25 грн. 9 сентября валюта показала котировки в пределах 24,95/24,975 гривен за доллар. 11 сентября финансисты прогнозируют дальнейшее проседание котировок по доллару в пределах 24,60-24,65 гривен.