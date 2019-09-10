На заседании во вторник, 10 сентября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №1032, который касается перезапуска Генпрокуратуры. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что президентский законопроект №1032 о внесении изменений в ряд законов Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры в первом чтении проголосовали 287 народных депутатов.

Документ предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, законов Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", "О Службе безопасности Украины", "О предварительном заключении", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", " О прокуратуре " и ряд других.

Основная цель данного проекта закона - сделать возможными кадровые изменения в Генеральной прокуратуре, на которые, в случае принятия закона, сможет влиять генпрокурор. Кроме того, предполагается переименование ГПУ в "Офис прокурора Украины". Также закон предусматривает увеличение зарплат в Генеральной прокуратуре с 12 до 15 прожиточный минимумов.

В документе, помимо прочего, прописана приостановка работы квалификационной комиссии в ГПУ. Автор законопроекта Владимир Зеленский также предлагает уменьшить максимальное количество работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек и ликвидировать Военную прокуратуру.

Напомним, во время рассмотрения документа профильным комитетом у его членов возникли вопросы в части сокращения, а по сути увольнения, сотрудников Военной прокуратуры, которые закреплены за Министерством обороны и являются военнослужащими. В случае увольнения по закону государство должно будет сделать выплаты сотрудникам Военной прокуратуры в размере 50 процентов месячного оклада за каждый год выслуги. Предполагается, что сократят порядка 700 сотрудников, в большинстве у каждого порядка 10 лет выслуги. Предварительно известно, что сумма выплаты может составить от 500 до 700 миллионов гривен, которые в бюджете не предусмотрены.

Также мы писали, что Рада 10 сентября поддержала законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства.