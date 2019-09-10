После пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко 10 сентября работник "Громадского ТВ" Богдан Кутепов призвал избивать журналистов прямо на пресс-конференции - в том числе и из "Страны".

Видимо Кутепову не понравилось вопросы, которые задавали на пресс-конференции журналисты.

Его заявление вызвало скандал - как в редакции самого Кутепова, так и в медиа среде. "Страна" рассказывает о том, что произошло.

Что заявил Кутепов

Скандальное заявление Кутепов сделал на своей странице в Facebook.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз@ть сами журналисты. А журналисток - журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа - беспощадно пиз@ть. С - Саморегуляция", - написал Кутепов.

В комментариях Кутепов оскорбил журналистку "Страны" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции. Он назвал ее манекеном, "подставкой под диктофон", а также "интровертом-андрогином".

Реакция "Страны"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва написал в Facebook, что если раньше журналистов в Украине избивали на митингах, во дворах домов, просто на улицах, то теперь Кутепов предлагает не тратить время и бить прямо на пресс-конференциях. И что такие заявления вызывают вопросы к руководителями и к донорам hromadske.ua

"Работник Громадского ТВ Богдан Кутепов призвал избивать неправильных с его точки зрения журналистов.

Раньше избивали на митингах, во дворах домов, просто на улицах. Кутепов предлагает не тратить время и бить прямо на пресс-конференциях.

Кроме того, он прямо оскорбил журналистку "Страну" Yulia Korzun.

Громадское ТВ финансируется государственными структурами стран Запада, международными фондами. Финаснируют они, вероятно, эту структуру под продвижение неких ценностей.

Как соотносится с этими ценностями призывы работников Громадского ТВ к избиению журналистов? За это им платят зарплату?

Вопрос к руководителями и к донорам hromadske.ua".

Заместитель главного реактора "Страны" Светлана Крюкова написала, что по факту высказывания Кутепова завтра поступит заявление в полицию.

"Знакомьтесь. Это - Юля. Журналист "Страны". Рост 180. Модель. Студентка Шевы. Призерка МАН по украинской истории и языку. Красива, умна, перспективна. Автор плёнок Потураева про "политических никто".

Сегодня работник Громадського тв Bohdan Kutiepov публично оскорбил нашего журналиста. Назвал ее "манекеном", "подставкой под микрофон", "андрогином" и призвал "нещадно пиздити" всех журналистов проектов, в которых Кутепова никогда не возьмут на работу, потому что у него начался период профессионального выгорания. Он уже не станет политиком, и ему уже поздно в активисты.

По сути. Хочу обратиться к спонсорам и совладельцам Громадське.ТБ с вопросом: являются ли высказывания Кутепова нормами редакционной политики, а также будет ли какая-то вообще реакция на призыв их сотрудника неистово избивать людей?

Завтра утром подаём заявление в полицию.

Всем добра".

Реакция "Громадського"

После заявлений Кутепова и реакции на него "Страны" и ряда других журналистов (их отзывы ниже) на "Громадськом ТВ" выпустили заявление , что не разделяют слов своего сотрудника и что в связи с этим созовут редакционный совет и общее собрание.

"Громадьске ТВ" осуждает любые проявления и призывы к насилию, как и любые высказывания, унижающие людей. Организация осуждает публичные высказывания журналиста Богдана Кутепова в социальных сетях в адрес журналистов, работавших на пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко и считает их недопустимыми.

Высказывания нашего коллеги противоречат ценностям нашей Организации. А это доверие, профессионализм, ответственность и человечность. "Громадське ТВ" системно защищает свободу и право журналистов выполнять свои профессиональные обязанности, и будет это делать в дальнейшем. В связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание" - говорится в заявлении.

Сам Кутепов уже пошел на попятный и заявил, что не то имел в виду.

"В переводе на цивилизованный язык: я возмущен ситуацией, которая сложилась в украинской журналистике в целом. Этот пост не является призывом к физическому насилию и отражает только мою собственное мнение и (как и остальных моих публикаций типа "Аваков - черт!") Очевидно противоречит принципам и ценностям организации, где я работаю и которую я люблю. Любовь зла))", - дополнил свой пост Кутепов.

Чем известен сотрудник "Громадского ТВ"

Каков будет вердикт Редакционного совета пока неизвестно.

Но стоит отметить, что Богдан Кутепов и раньше попадал в истории, где он проявлял себя не с лучшей стороны.

Причем иногда он признавался, что делал свои заявления в нетрезвом состоянии. Например, ему пришлось извиняться перед журналистом и ведущей ток-шоу Hard Talk Натальей Влащенко за нанесенные в комментариях оскорбления.

Это произошло в 2014 году после выпуска "Люди. Hard Talk" с гостьей Светланой Залищук - нардеп 8 созыва, еврооптимист, соосновательница движений Центр UA, Чесно, РПР.

Влащенко обнародовала пост по итогам выпуска, дополнив его ремарками, которые показывали, что Залищук в некоторых моментах говорила то, что не соответствовало действительности.

Под пост с матерными комментариями пришел Кутепов.

Скрин: Медианяня

Правда через час он удалил свои комментарии и добавил другие - покаянные. Он объяснил свой выпад тем, что в нем говорили усталость и алкоголь.

Скрин: Медианяня

И вынес извинения в отдельный пост. "Много алкоголя и моя глупая голова сделали свое черное дело" - написал он.

Что пишут в соцсетях

"Тут один "журналист" призвал бить других журналистов. Правда потом он дал заднюю, мол не это имел ввиду и вообще это его личная позиция....

Радует, что медиаресурс, где он трудоустроен, отреагировал быстро.

"ГО "Громадське телебачення" засуджує публічні висловлювання журналіста Богдана Кутєпова у соціальних мережах на адресу журналістів, що працювали на прес-конференції Олега Сенцова та Олександра Кольченка і вважає їх неприпустимими.

....

У зв’язку з ситуацією з Богданом Кутєповим будуть скликані Редакційна рада і Загальні Збори" - написал генпродюсер NewsOne Василий Голованов.

О своей корриде с Кутеповым и другими грантоедами после вопроса, как Сергей Лещенко купил квартиру на зарплату в 5 тыс грн, вспомнила телеведущая Наталья Влащенко.

"Обиженные

Вообще- то коррида с Кутеповым началась у меня лет пять назад. Света Залищук обиделась на меня смертельно,что я рискнула спросить ее во время Харда: как на 5тыс зарплаты Сергей Лещенко умудрился купить квартиру?

В течение суток после выхода интервью грантоеды подвергли меня остракизму и проклятью

Самым непристойным был пост нетрезвого Кутепова.

Пост убедил меня в собственной правоте

Скажу больше :90% проклявших впоследствие извинились и сказали: ох, а ведь ты была права

Они не знали одного: мне пофиг компании и истерики, если я знаю, что права

А Кутепов... ну что Кутепов... обычный

Или

Не проверяла