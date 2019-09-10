Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство против сотрудников Службы безопасности, которые 3 года назад вывезли в лесополосу мужчину и пытали его. Об этом на своем Facebook пишет первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По словам Варченко, поводом для расследования стало сообщение председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В сообщении отмечается, что в апреле 2016 сотрудники СБУ задержали гражданина, а затем надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу. Там несколько часов пытали и били его, о чем свидетельствуют многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести.

Затем пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями. Чтобы он не пожаловался и не выдал спецслужбистов, они угрозами заставили его подписать процессуальные документы.

Варченко напомнила, что противодействие пыткам - один из приоритетов в работе ГБР. Поэтому Бюро начало расследование по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)

Скриншот: Facebook/ ol.varchenko



Если вину сотрудников СБУ докажут в суде, отмечает Варченко, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Ранее "Страна" цитировала заявление освобожденного из российской тюрьмы Николая Карпюка, согласно которому его и Станислава Клыха пытали.

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