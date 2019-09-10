В Антарктиде украинские полярники изучили затерянную ледниковую пещеру и обнаружили, что она в три раза больше, чем считалось ранее. Там же нашли несколько озер, реку и перо. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся в летней зимовке на станции Академик Вернадский.

Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило.

"Мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворде - нам повезло: мы нашли вход в "затерянную пещеру", - рассказал руководитель двадцать четвёртой Украинской арктической экспедиции Игорь Дикий.

Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа. На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 метров.

В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по экологическим ДНК.

Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности в одной из ледовых глыб полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало - то есть точно принадлежит не пингвину. Чье это перо и сколько ему лет, исследователи еще предстоит выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.

Полярники сделали и другие снимки их затерянной антарктической пещеры:

Фото: mon.gov.ua

Как сообщала "Страна", украинские полярники на Рождество-2019 собирались помолиться в самой южной часовне мира. По словам капеллана экспедиции, метеоролога-озонометриста Александра Полудня, накануне полярники расчистили снежные сугробы двухметровой высоты, чтобы освободить путь к часовне.

Также мы сообщали о том, что Украина намерена сотрудничать с Норвегией по проектам освоения Арктики. "Мы начинаем думать об Украине как об арктическом игроке", - сказал посол Украины в Осло Вячеслав Яцюк.