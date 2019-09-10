Руководитель департамента Генпрокуратуры по расследованию особо принципиальных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк уволился. Об этом свидетельствует его декларация на сайте НАПК.

Гуцуляк подал декларацию перед увольнением за период с 1 января по 9 сентября 2019 года. Также он подал сообщение о существенных данных в декларации, в котором указал, что 9 сентября он получил на компенсацию за неиспользованную часть отпуска в размере 238137 гривен.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Отметим, что департамент, который возглавлял Гуцуляк, называют "Департаментом Кононенко-Грановского", его "акционерами" считались ближайшие друзья экс-главы государства Порошенко, а выгодополучателем он сам. Как писала "Страна", следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус в своих интервью рассказывал, что за наиболее щепетильные дела, которые вело "подразделение ГПУ Кононенко-Грановского" в отношении власть имущих (фактически, за "прессование"), отвечали трое лиц - руководитель Департамента Владимир Гуцуляк, Ольга Варченко и он сам.

Также мы писали, что генпрокурор Рябошапка рассказал, почему до сих пор не уволил замов Луценко Столярчука и Стрижевскую.