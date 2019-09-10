Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что выступает за немедленное снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко и за привлечение его к уголовной ответственности. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, может ли он стать тем человеком, который приходит к Верховной Рады Украины и просит об аресте бывшего президента, Рябошапка заявил: "Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще".

Таким образом Рябошапка дал понять, что намерен подать в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов (в том числе и с Петра Порошенко) еще до 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения к Конституции об отмене депутатского иммунитета.

Вчера вечером пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел.

Напомним, что Рябошапка объявил резонансные посадки и дела против депутатов.

Также мы писали о том, что Рябошапка назвал первоочередные дела для Генпрокуратуры.