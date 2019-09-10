В городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области произошло ДТП. На перекрестке ул. Белгородская и Молодежная друг в друга врезались два легковых авто.

По предварительной информации в результате ДТП есть пострадавшие, среди которых ребенок. На место прибыли сотрудники патрульной полиции и врачи скорой.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Черновицкой области нетрезвый водитель легковушки сбил насмерть 8-летнего мальчика. Ребенок ехал на квадроцикле и внезапно выехал на дорогу.

Ранее мы писали о том, что под Киевом на окружной дороге столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и тягач Volvo. Удар был такой силы, что водитель Volkswagen погиб на месте.

Ранее сотрудники "Укравтодора" назвали самые опасные места на дорогах Киевской области.