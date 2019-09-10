Известного украинского руфера Mustang Wanted избили и ограбили охранники стройки
Известный украинский руфер Григорий Кириленко, известный как Mustang Wanted, заявил, что его ограбила охрана одной из строящихся высоток. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Кириленко коротко описал ситуацию и попросил совета у подписчиков, как поступить.
"Йоу друзья! Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже. Приехала Полиция. И не знают, что делать. Не могут даже камеры у охранников забрать. Что посоветуете?" - спросил Mustang.
Скришнот: Facebook/ Григорий-Мустанг
Фото: Facebook/ mustang.wanted
Ранее "Страна" писала, что в Киеве патрульные поймали на башенном кране высотой 30 метров двух видеоблогеров.
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