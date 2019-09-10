Известный украинский руфер Григорий Кириленко, известный как Mustang Wanted, заявил, что его ограбила охрана одной из строящихся высоток. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кириленко коротко описал ситуацию и попросил совета у подписчиков, как поступить.

"Йоу друзья! Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже. Приехала Полиция. И не знают, что делать. Не могут даже камеры у охранников забрать. Что посоветуете?" - спросил Mustang.

Скришнот: Facebook/ Григорий-Мустанг

Фото: Facebook/ mustang.wanted

Ранее "Страна" писала, что в Киеве патрульные поймали на башенном кране высотой 30 метров двух видеоблогеров.

Также мы публиковали фото девушки-экстремалки, которая повисла вниз головой на парапете киевской высотки.