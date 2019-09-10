В Украине в среду, 11 сентября, ожидается солнечная и теплая погода, осадков не прогнозируется ни в одном регионе страны. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, температура воздуха, по данным синоптиков, будет примерно одинаковой по всей территории страны. Бабье лето продолжится: днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов (исключением станет Луцк, где день будет несколько более прохладным - +24...+26 градусов). А в Одессе, Николаеве и Днепре воздух может разогреться до +29 градусов.

Что качается ночи, то она самой холодной будет в Луганске - тут температура воздуха опустится до +7...+9 градусов. В южных регионах ожидается +15...+17 градусов, в западных - +10...+12 градусов, в северных, центральных и восточных - +12...+14 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик сообщила, что похолодание придет в Украину к концу текущей недели.

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