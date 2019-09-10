В китайской компании Xiaomi хотят разработать технологии по беспроводной зарядке своих многочисленных электронных устройств в союзе с другими компаниями.

Зарядку мобильных такого типа в компании уже освоили. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на компанию.

Альянс призван обновлять все аспекты повседневной жизни людей с помощью применения беспроводных зарядных устройств и таким образом открыть более удобную "мобильную" жизнь в эпоху 5G.

В Xiaomi презентовали устройство быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которое обладает мощной функцией обратной зарядки. В беспроводном режиме оно способно подзарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч с нуля до 50 проц. примерно за 25 минут, а до 100 проц. за 69 минут.

В компании добавили, что еще более высокоэффективное зарядное устройство мощностью 40 Вт уже вступило в начальный этап тестирования. В последние годы Xiaomi ускоряет шаги по инвестированию в развитие зарядных технологий, представив свою первую модель смартфона с беспроводной зарядной функцией в марте 2018 года.

По прогнозу Консорциума беспроводной электромагнитной энергии (WPC), к 2020 году в мире будет 1 млрд беспроводных зарядных приемников и 400 млн передатчиков, а в 2025 году их количество может удвоиться.

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