В поселке городского типа Чабаны под Киевом водитель дорогого кабриолета не смог нормально совершить правый поворот и врезался в столб. Видео ДТП опубликовал сайт "Киев оперативный".

На записи с уличной камеры наблюдения видно, как на пустой ночной перекресток выруливает двухместный кабриолет. Во время поворота направо машину заносит и разворачивает, после чего она боком врезается в столб на тротуаре.

"Заднеприводный кабриолет BMW и неумение им управлять иногда приводят к неожиданным последствиям и ДТП", - сказано в подписи к видео.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Судя по всему, инцидент не очень смутил водителя. Как ни в чем не бывало, он опять вырулил на дорогу, пересекая двойную сплошную, и выехал из кадра.

Как сообщается, ДТП произошло еще 8 сентября.

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