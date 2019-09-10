Телеканал "112 Украина" через суд хочет установить отсутствие полномочий членов Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания у Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша - так как окончился пятилетний срок осуществления ими их полномочий. Об этом свидетельствует информация на портале Судебной власти Украины.

Телерадиоорганизации, которые осуществляют вещание под эмблемой "112 Украина", подали исковые заявления в Окружной административный суд Киева. Заявители просят суд признать противоправными действия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша. По мнению истцов, они не могли принимать 1 августа участие в заседании Нацсовета и голосовать на данном заседании за решение по вопросам повестки дня, в том числе и при назначении внеплановой проверки истцов.

Кроме этого, суд просят установить отсутствие с 4 июля текущего года у Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша полномочий членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку, по мнению истцов, закончился 5-летний срок осуществления ими соответствующих полномочий. Сейчас судом решаются вопросы открытия производств по данным административным искам.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в начале августа назначил внеплановые проверки пяти компаниям, вещающим с логотипом "112 Украина": ООО "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ". Причиной было названо то, что компании не придерживаются условий лицензии, касающихся программной концепции вещания. Они изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Также мы писали, что Нацсовет по ТВ 5 сентября заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.