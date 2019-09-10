Дефицит госбюджета США с начала 2019 финансового года, который завершится в сентябре, уже превысил $1 трлн.

Об этом сообщило Бюджетное управление Конгресса (CBO). Весь размер госдолга США в реальном времени можно посмотреть здесь.

За одиннадцать месяцев отрицательное сальдо составило $1,07 трлн, что на $168 млрд превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Официальные данные за август в министерстве финансов США опубликуют в четверг, 12 сентября.

Процентные платежи по госдолгу подскочили на 14%, военный бюджет увеличили на 8%. В целом расходы бюджета США за одиннадцать месяцев 2019 финансового года выросли на 7%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также выросли затраты в рамках программ медицинского страхования Medicare и Medicaid увеличились на 6% и 5% соответственно, а в системе социального страхования (Social Security) - на 6%.

Доходы бюджета поднимаются в 2019 фингоду менее значительными темпами - на 3%. В частности, сборы от налогов на физлиц выросли на 1%, корпоративные налоги выросли на 5%.

Тем не менее, по итогам всего 2019 фингода дефицит, вероятнее всего, окажется ниже отметки в $1 трлн, поскольку сентябрь традиционно является месяцем, в котором поступления в бюджет превосходят траты. В Минфине США прогнозирует отрицательное сальдо за 2019 год на уровне $960 млрд.

Дефицит госбюджета США по итогам 2018 финансового года, который завершился 30 сентября 2019 календарного года, увеличился на 17%, достигнув почти $779 млрд. Таким образом, он поднялся до 3,9% ВВП (максимум с 2012 фингода) против 3,5% ВВП в предшествующем году.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит в истории - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Как сообщала "Страна", в США официально подтвердили смертельные случаи от "безвредного" вейпа. Кроме того, в 33 штатах зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.

Также мы писали о том, что гитарист Дэн Уорнер умер от сердечного приступа, уходя со сцены бара в США.