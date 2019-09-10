10 сентября компания Apple проводит свою ежегодную презентацию, на которой покажет целый ряд новинок. Среди них три модели iPhone, пятые часы Apple Watch, беспроводные Air Pods и MacBook Pro на 16 дюймов. Ранее мы писали о том, чего ждать от презентации в Калифорнии, начало которой было анонсировано на 20:00 по киевскому времени.

Теперь мы ведем онлайн-хронику самого мероприятия и разбираем, чем же сегодня удивляет (или не удивляет) Apple. Материал обновляется.

Прямая трансляция от Apple

19:38 Сегодня прекращается официальная поддержка Iphone 5S, выпущенных в 2013 году. Эти телефоны перестанут получать обновления операционной системы от Apple.

19:35 Смешкартинки потихоньку уже заполняют интернеты. Неизвестные творцы обыгрывают добавление новой, уже третьей камеры на заднюю панель телефона.

Фото: twitter.com/johnboscokomedy

19:30 В твиттер-тусовке новый айфон ждут с весьма разным настроением

19:25 Валентин Петухов а.k.a Wylsacom поделился небольшим инсайдом о грядущем айфоне:

"С приставкой Pro всё становится дороже, а значит лучше. Это новый pro-тренд от Apple, который вы ждали все эти годы. А еще мы добавили одну камеру и будем добавлять по одной камере каждый год, пока это продает", - иронически рассказал он в "перевоплощении".

Видео: youtube.com/Wylsacom

19:00 Впервые в истории. Apple будет транслировать презентацию новых iPhone на YouTube. Раньше смотреть трансляцию онлайн можно было только на сайте Apple через браузер Safari и телеприставках Apple TV. Позже была добавлена поддержка браузеров Edge, Chrome и Firefox. В прошлом году мероприятие стримили в Twitter. В этом году добрались и до ютьюба.

18:50 Появились данные о предполагаемых ценах на гаджеты:

iPhone 11 - 750-900 долларов в зависимости от памяти;

iPhone 11 Pro - 1000-1200 долларов;

iPhone 11 Pro Max - 1100-1300 долларов.

По крайней мере, такая информация появилась за сутки до презентации в китайской соцсети Weibo. Фото с ценами было сделано на локальной презентации новинок тайваньским оператором для своих партнеров.

18:45 В Нью-Йорке откроют, закрытый на реконструкцию с 2017 года, флагманский магазин Apple на Пятой авеню. "Куб" будет переливаться всеми цветами радуги, но такой окрас будет временным, его достигли с помощью пленки. Такой ход подбросил еще больше пищи для размышлений поклонникам "яблочной техники". Они считают, что таким образом компания может делать подсказки, связанные с предстоящей презентацией. Возможно, это отсыл к цветам корпусов новых iPhone. По другим версиям, это дань памяти старому радужному логотипу компании либо же знак поддержки ЛГБТ-сообщества, к которому принадлежит глава компании Тим Кук.

Фото: itc.ua

iPhone

Накануне мероприятия стали ходить слухи, что компания Стива Джобса покажет три модели iPhone, причем они будут не кардинально новыми, а скорее усовершенствованными обновлениями предыдущих - iPhone XS, XS Max и XR. Одиннадцатые "айфоны" будут иметь следующие размеры: iPhone 11 Pro (экран на 5,8 дюйма), iPhone 11 Pro Max (6,5 дюйма), iPhone 11 (6,1 дюйма).

Впрочем, по данным других инсайдеров, никаких 11 в названии смартфонов не будет. Число в названии сохранит лишь младшая модель - iPhone 11. А старшие будут просто называться iPhone Pro, iPhone Pro Max.

Одно из самых обсуждаемых изменений - улучшенная система камер, позволяющая делать сверширокоформатные изображения и видео с автоматической корректировкой. Изменения коснутся и зарядки, правда было неясно, до каких именно параметров изменили емкость гаджетов. Ожидается, что от iPhone 11 можно будет заряжать беспроводную технику Apple - наушники, часы. Также ходят слухи, что процессоры станут мощнее. Что касается 5G, то, похоже, что такая возможность на смартфонах Apple появится не ранее 2020 года.

Ожидаемое начало продаж - 27 сентября. В компании решили подстраховаться и объявить старт спустя две недели после презентации, чтобы утрясти все вопросы и избежать накладок.

Другие новинки

Ожидается, что пользователям сегодня покажут пятое поколение часов Apple Watch, которые, возможно, можно будет купить в корпусе из титана.

Также в Apple могут порадовать и новыми Air Pods с повышенной шумоизоляцией и влагостойкостью.

В списке возможных новинок MacBook Pro на 16 дюймов и с тонкими рамками. Обновленная линейка iPad - с диагональю 10,2 дюйма. И умные колонки HomePod.