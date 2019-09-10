9 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Запорожской области Валерия Романова. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечает пресс-служба ГПУ, освобождение от должности состоялось в соответствии со ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре".

Пока не известно, кто станет преемником Романова. Временно исполнять его обязанности пока будет его первый заместитель, начальник управления надзора в уголовном производстве Василий Карман.

В ГПУ также напомнили, что ранее Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Как передавала "Страна", сегодня стало известно, что генпрокурор намерен назначить экс-депутата Верховной Рады Виктора Чумака своим заместителем.

Также мы сообщали, что Рябошапка анонсировал резонансные посадки и дела против депутатов.