На заседании во вторник, 10 сентября, Верховная Рада поддержала законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что за указанный законопроект проголосовали 365 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Теперь его рассмотрят во втором чтении.

Документ предполагает, что из Уголовного кодекса будет исключена статья 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

"Мы также предлагаем в три раза поднять нижнюю планку для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения), чтобы в уголовном порядке преследовались действительно преступления, остальные – в финансовом порядке", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, Рада приняла за основу законопроект Зеленского, который разгрузит Антикорсуд от 3 тысяч дел.

Также мы писали, что Рада одобрила законопроект о публичных закупках, который может лишить лекарств тяжелобольных людей.