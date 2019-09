Американская знаменитость Ким Кардашьян, которая в этом году в четвертый раз стала мамой, рассказала, что врачи обнаружили у нее ревматоидный артрит и красную волчанку. Об этом сообщает таблоид The Dailymail.

38-летняя звезда реалити-шоу сообщила, что продолжительное время ощущала хроническую усталость, немоту в руках, а ее суставы опухали. Однажды утром ее руки затекли так сильно, что она не смогла поднять зубную щетку и застегнуть бюстгальтер. После этого Ким обратилась к медикам, чтобы сдать анализы.

Фото: YouTube/Keeping Up With The Kardashians

Врачи диагностировали у нее сразу две болезни - красную волчанку и ревматоидный артрит. Для лечения потребуется длительное обследование и пожизненная терапия. Ким не смогла сдержать слез, узнав о заключении врача в телефонной беседе.

Оба заболевания являются хроническими системными аутоиммунными заболеваниями, поражающими в основном суставы и соединительную ткань. У больных часто появляется сыпь на лице, они жалуются на скачки температуры, слабость, головную и мышечную боль. Красная волчанка неизлечима. 80% людей с этим диагнозом могут жить десятки лет, около 60% - 20 лет, в редких случаях продолжительность жизни больного достигает 30 лет.

В марте Кардашьян публично заявила о своей борьбе с хроническим заболеванием кожи - псориазом. Она искренне рассказала про обострение в области щеки и призналась, что уже не может скрывать болезнь.

Как сообщала "Страна", с волчанкой долгое время борется известная певица и экс-возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес. Впервые СМИ узнали о заболевании Гомес в 2013 году, но она подтвердила слухи только спустя два года. В сентябре 2016 года она объявила о планах "взять паузу" в карьере, чтобы поправить здоровье. Ей 27 лет, несколько лет назад она перенесла тяжелую операцию по пересадке почки из-за осложнений. Донором для Гомес стала ее подруга Франсия Райса.

Гомес в интервью признается, что страдает от депрессий и панических атак.

Селена Гомес и ее подруга после операции Фото: Instagram/Selenagomez

56-летний британский певец и экс-супруг Хайди Клум Сил страдает от дискоидной красной волчанки. Это особый тип заболевания, который вызывает сыпь, язвы и выпадение волос. Врачи поставили диагноз Силу еще в подростковом возрасте. Из-за болезни у певца появились шрамы. Он признается, что долго не мог принять свою внешность, не мог смириться.

Певец Сил Фото: people.com

Предрасположенность к волчанке есть и у певицы Леди Гаги. Болезнь еще не проявила себя, но певица не скрывает, что проходит обследования и находится под наблюдением врачей. В семье Леди Гага заболевание наследственное. От волчанки умерла тетя певицы.

У Леди Гаги пограничное состояние болезни "красная волчанка"